Classement Forbes 2021: Xavier Niel et Patrick Drahi font du surplace mais s’enrichissent

Le magazine Forbes publie tous les ans son classement des milliardaires mondiaux, mais aussi Français. Une année calme pour les magnats des télécoms, sans grand changement.

On prend les mêmes et on recommence. Dans son article présentant les 42 milliardaires français, Forbes reconnaît lui-même que son “classement ne présente pas de grands bouleversements, comme si chacun était arc-bouté sur sa place chèrement acquise.” Si certains pics sont notés dans la fortune de quelques acteurs de l’économie française, les milliardaires campent sur leurs positions.

Ainsi, côté opérateurs, Xavier Niel conserve sa 9eme place au classement national, avec une fortune de plus de 8,8 milliards d’euros contre 6,1 milliards en 2020. Et Patrick Drahi reste également 7ème, avec une fortune de 11.8 milliards d’euros (7,1 milliards en 2020). Le patron d’Altice vient d’obtenir le feu vert de ses actionnaires pour racheter le solde du capital de son groupe, sous-évalué à ses yeux et prévoit ainsi de le retirer de la Bourse d’Amsterdam, se libérant ainsi des contraintes du marché.