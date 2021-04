Free : quand la fibre optique de l’opérateur frappe directement à la porte des Français

Free communique d’une nouvelle manière pour annoncer la disponibilité locale de sa fibre optique.

Free cravache pour proposer sa fibre optique à un maximum de Français, avec désormais plus de 20 millions de foyers éligibles à ses offres FFTH, et il compte bien s’assurer que ceux pouvant en bénéficier soient au courant.

Après le mobilier urbain, les sachets de pain, les taxis ou encore le camion itinérant, l’opérateur de Xavier tente en effet une autre approche, plus directe. En ouvrant leur porte le matin ou en revenant à la maison le soir, les abonnés potentiels pourront être informés de la disponibilité de la fibre Free et être invités à se rapprocher de l’opérateur pour s’inscrire. Ils trouveront en effet un prospectus glissé dans la porte où est donné un numéro de mobile, rappelé les principaux moyens de contact (1033, free.fr et boutiques) et mis en avant une fibre numéro un en débit descendant (au 1er semestre 2020, d’après le baromètre nPerf).



Le prospectus glissé dans toutes les portes d’un immeuble de 4 étages

Toujours dans le but d’informer ceux souhaitant passer à sa fibre optique, Free met désormais à jour quotidiennement sa carte d’éligibilité.