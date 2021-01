La Freebox Pop s’affiche maintenant sur les baguettes de pain

A Friville, la Freebox se donne un air croustillant

Free continue de développer sa stratégie de communication locale et cette fois-ci en mettant en avant la Freebox Pop sur des sachets de baguettes de pain. En plus des campagnes sous forme d’affiches dans le mobilier urbain, à la télévision et sur Internet, l’opérateur de Xavier Niel communique dans certains boulangeries de communes dans lesquelles ses offres fibre sont désormais disponibles, En atteste de nouvelles publicités apparues récemment sur des sachets à pain dans diverses boulangeries. L’objectif pour Free est d’abord de rendre sa fibre plus visible , en l’occurrence ici à Friville (ça ne s’invente pas) mais aussi de mettre en avant sa nouvelle Freebox Pop

Merci à Mickaël