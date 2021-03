Sosh explique en vidéo comment diagnostiquer un problème avec sa Livebox

Les abonnés Sosh peuvent diagnostiquer eux-mêmes les pannes rencontrées avec leur Livebox. La marque d’Orange explique d’ailleurs comment faire.

Pas toujours facile pour les néophytes de s’en sortir face à un problème affectant leur connexion Internet. Au travers un tuto vidéo d’une minute, Sosh leur explique ainsi comment réaliser eux-mêmes un diagnostic de leur Livebox. Cela peut passer par l’espace client, mais également par l’application MySosh disponible gratuitement sur l’App Store pour les utilisateurs iOS et sur le Play Store pour les utilisateurs Android.

Une fois l’application MySosh lancée, il faut faire défiler la page d’accueil et aller dans la section “Maison”, puis tapoter sur “Tester et dépanner”. De là, il ne reste alors qu’à sélectionner le service en panne (accès Internet, téléphone fixe, télévision d’Orange ou tous) et à indiquer le type de problème rencontré (aucune connexion, déconnexions fréquentes, problème de Wi-Fi, dysfonctionnement de la Livebox, etc.) pour lancer les tests et consulter les solutions adaptées.