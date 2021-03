Iliad pérennise son nouveau forfait 5G à moins de 10€ en Italie

La branche italienne de la maison-mère de Free fait basculer une promo alléchante au rang d’offre officielle.

Toujours compétitif, l’opérateur italien officialise désormais son nouveau forfait 5G, proposé sous forme de série limitée durant le mois de mars. De l’autre côté des Alpes, Iliad propose ainsi 100 Go, appels et SMS illimités, “zéro frais caché et zéro contrainte”, à 9,99€/mois.

Lors du lancement de cette promo, il s’était même permis de comparer son offre à celles de ce ses concurrents. Il semble donc qu’elle ait remporté, comme on pouvait s’y attendre, un franc succès.

Un nouveau forfait dans l’arsenal de l’opérateur, qui propose déjà un forfait 4G 50 Go, appels et SMS illimités pour 7.99€/mois et un forfait voix (Appels et SMS illimités) à 4.99€/mois.

L’opérateur italien continue de grandir et comptait 7,24 millions d’abonnés à fin 2020 et a largement dépassé ses objectifs de déploiement mobile avec 6100 sites activés à la fin de l’année dernière. Et ses ambitions ne s’arrêtent pas là, puisque Iliad entend bien se lancer sur le fixe avant cet été. La Freebox Pop devrait être de la partie.