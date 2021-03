Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #162

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Une idée de communication autour de la 5G de Free qui ne sera pas retenue !

La blague de la semaine : bloquées sur le porte-conteneurs « Ever-Given » obstruant le canal de Suez , des Freebox Delta Pop accusent un retard conséquent. Mais tout devrait bientôt rentrer dans l’ordre, le mastodonte a été remis à l’eau !

Dommage pour vous, il y a un stock de Freebox Pop bloqué dans porte-contenaire au de canal de Suez 😂 Cnaip4 (@cnaip4) March 29, 2021

Il faut excuser Canal+, l’anglais et lui ça fait deux !

Houla ! @canalplus Fallait juste écrire Ecosse au lieu de s’essayer au scrabble#FRAvSCO pic.twitter.com/OhMqsAiLMO Doc Martins (@MartinsDoc) March 26, 2021

Une pépite refait surfasse, la SNCF et SFR ou l’art de la réaction !

Vérification faite, nous sommes tous des robots.