Apple corrige à nouveau une faille de sécurité critique, mettez rapidement votre appareil à jour

Début mars, la firme de Cupertino déployait une mise à jour de sécurité importante concernant l’outil WebKit qui présentait une faille. Aujourd’hui c’est une faille dans Safari et autres navigateurs qui est active.

La version 14.4.2 d’iOS a était déployé par Apple afin de colmater une brèche exploitée dans Safari et navigateurs tiers. Cette faille permet à des personnes malintentionnées d’utiliser votre navigateur pour “traiter du contenu web de manière malveillante”. Mettre à jour votre appareil est donc plus que recommandé.

Pour les détenteurs d’iPhone 6s et versions plus récentes, veuillez installer la version 14.4.2 d’iOS. Pour les iPad Air 2 et version ultérieures ainsi qu’à partir de l’iPad 5 et iPad mini 4, la nouvelle version d’iOS est aussi disponible. Les propriétaires d’Apple Watch et plus précisément les Series 3 et supérieures bénéficient de watchOS 7.3.3.

À noter que les appareils moins récents ne sont pas passés à la trappe. Apple a déployé un patch pour la version 12.5.2 d’iOS.

Afin de vous protéger, mettez rapidement à jour votre rapidement votre appareil Apple depuis les réglages.

Source : Numerama