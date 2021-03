Auchan Telecom dégaine une série limitée à 1,99 euro incluant les appels illimités et 1 Go de data

Auchan Telecom s’adresse aujourd’hui aux petits consommateurs avec un forfait mobile à petit prix proposant les appels en illimité et de la data.

Jusqu’au 31 mars, Auchan Telecom, désormais dans le giron de Bouygues Telecom, commercialise en effet une série limitée particulièrement intéressante pour les petits consommateurs voulant un peu de data pour l’Internet mobile. Revenant à 1,99 euro, celui-ci comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 1 Go de data en 3G/4G (débit ajusté au-delà). Le tout utilisable depuis la France, dans le reste de l’Union européenne et les DOM. La carte SIM, payable au moment de la commande, coûte 10 euros.

Si l’offre est proposée par e-mail, il est possible d’y accéder depuis le site d’Auchan Telecom. Au moment de la commande, il suffit en effet de remplacer l’identifiant de l’offre par 545. Dans la barre d’adresse du navigateur lorsque le panier est affiché, vous devez avoir “paniercleoffre=545”.

Comme NRJ Mobile ou Cdiscount Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Elle utilise pour rappel les réseaux de Bouygues Telecom, Orange et SFR.

Source : Dealabs