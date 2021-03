Un malware surfe sur une attente chez les utilisateurs Android

Certains utilisateurs attendent la version Android d’une application populaire uniquement disponible sur iOS pour le moment. Une brèche dans laquelle n’ont pas tardé à s’engouffrer les escrocs. Pas de chance pour eux. Ils ont été repérés.

Un nouveau réseau social, ClubHouse, fait beaucoup parler lui ces derniers temps. Il s’est malheureusement disponible que sur invitation et, qui plus est, uniquement proposé aux utilisateurs sur iOS. Pas d’application Android, pour le moment. Les escrocs n’ont ainsi pas tardé à flairer un filon à exploiter. À côté du site officiel joinclubhouse.com, il existe ainsi un site alternatif nommé joinclubhouse.mobi et censé permettre de récupérer l’application Android.

Sauf que l’application mise à disposition contient le malware BlackRock qui viendra siphonner les données des utilisateurs grâce à l’affichage d’une fenêtre de connexion. Maintenant, il y a a priori peu de chances que les utilisateurs soient nombreux à tomber dans le panneau. Le navigateur Web Mozilla Firebox affiche en effet une alerte (voir capture ci-dessous) qui devrait décourager les utilisateurs d’aller plus loin :

Idem pour Google Chrome :

Bref, mieux vaut jeter de temps en temps un oeil au site officiel et éviter de se précipiter.

Source : Android MT