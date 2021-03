Une solution toute trouvée pour Oqee, Free Pro pourrait réitérer l’exploit… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Oqee et ses recommandations inadéquate, les Freenautes ont la solution

L’interface TV d’Oqee et ses recommandations de contenus sont encore perfectibles, au point de proposer des contenus complètement inadaptés. Alors les Freenautes proposent leurs petites astuces… L’une d’entre elle revient d’ailleurs très souvent.

“Free Pro ne va pas faire long feu”… on a déjà entendu ça quelque part…

Freebox Pro approche, et les ambitions de l’opérateur sont grandes : 4 à 5% de part de marché en 2024 et une révolution aussi importante que pour le mobile et le fixe… Si bien que RV83 fait part de son scepticisme, critiquant notamment la gestion des migrations vers l’offre Freebox Delta Pop. Cependant, c’est une rengaine bien connue des Freenautes, comme le notent Auzance et Normand BZH. Il faudra attendre pour voir, en attendant les paris sont ouverts.

Gros changement pour les mails Free Mobile… Il était temps !

Free Mobile a revu complètement ses mails de souscription à ses forfaits. Exit le pavé de texte, mais pour certains comme Yondan, Free a attendu bien longtemps avant de se mettre au goût du jour.

Canal+ fait ses menaces, les Freenautes ne seraient pas si surpris de les voir mises à exécution

Canal+, face aux obligations d’investissement dans le cinéma, menace de se retirer de la TNT et de devenir une plateforme. Si cette décision pourrait mettre à mal le cinéma français, des Freenautes comme PresseAgrume, sont pour eux complètement pour !

D’ailleurs, les qualités des productions Canal sont généralement très appréciée, et fifidefer voit dans cette possible transformation en plateforme la possibilité de ne plus voir autant de sport.

Free Ligue 1 a enfin sa fonctionnalité phare sur les Freebox, et maintenant ?

Le service 100% foot de l’opérateur de Xavier Niel propose enfin les notifications sur Freebox. Si elle peut encore être perfectionnée, les fonctionnalités majeures annoncées sur ce service sont désormais toutes proposées. Il reste encore une information : le prix de Free Ligue 1 Uber Eats pour les non-abonnés Free. Si Fifidefer pose la question, il faudra sûrement attendre encore quelques mois avant d’en savoir plus, puisque le service est offert à tous pendant la saison 2020-2021.