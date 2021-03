Freebox TV : une nouvelle chaîne en remplace une autre

Avis aux abonnés Freebox fans de football brésilien mais pas que, la chaîne sportive PFC est remplacée par SporTV sur Freebox TV. Au programme, le championnat national, les JO et la Série A.

Proposée dans le Pack Globosat et à la carte au prix exorbitant de 19,90€/mois, la chaîne Première Futebol Club (PFC), idéale pour suivre les plus grands matchs du championnat de foot brésilien, cède sa place à SportTV sur le canal 175 des Freebox. Et bonne nouvelle, la chaîne est pour le moment accessible en clair sur Oqee (Player Pop). Lancée en 1991, celle-ci est l’une des premières chaînes du réseau Globosat, le plus grand diffuseur de télévision par abonnement d’Amérique latine.

SporTV retransmet près de 2 000 événements sportifs par an y compris les jeux olympiques, les différents championnats du Brésil de football, ainsi que les matchs de l’équipe nationale, mais aussi le football européen avec la Série A (Italie).

Source : @tv_pds