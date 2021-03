Free Mobile : le Xiaomi Mi 11 est désormais disponible à l’achat

Le Mi 11, dernier smartphone haut de gamme de Xiaomi, apparaît désormais en précommande dans la boutique Free Mobile.

Accessible en précommande depuis le 23 février avec en cadeau un robot aspirateur Mi AS7 est offert. le Xiaomi Mi 11 5G est à présent disponible à l’achat dans la boutique en ligne de Free Mobile. Pour l’acquérir, il faudra débourser 799 euros. en achat comptant ou 301 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros pour un paiement en 4 fois sans frais.

Modèle haut de gamme compatible 5G, le nouveau flagship du fabricant chinois embarque notamment le nouveau chipset Snapdragon 888 de Qualcomm et profite du dernier verre de protection Gorilla Glass Victus par Corning, il embarque une caméra principale de 108 Mpx, une batterie de 4600 mAh, 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

La fiche technique du Xiaomi Mi 11

Réseaux et connectivité Bluetooth Bluetooth 5.2 Catégorie LTE Catégorie 20 Bandes 4G FDD 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 17 – 700 Mhz b, 20 – 800 Mhz, 28 – 700 Mhz, 66 – 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 – 1500 Mhz supp DL Bandes 4G TDD 38, 40, 41, 42 Bandes 3G 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz Bandes 2G 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz Type de connecteur USB C NFC Oui Système de positionnement GPS, Glonass, Galileo, QZSS Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, ax QAM256 Oui Mimo 4×4 WiFi 6 Oui Bandes 5G FFD NSA n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz) Bandes 5G TDD NSA n38(2600 Mhz), n41(2500 Mhz), n79(4700 Mhz)

Général Dimensions (1) 164,3 x 74,6 x 8,06 mm Poids 196 g Système d’exploitation Android 11 Processeur Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) Mémoire RAM 8 Go Port carte 1 Nano SIM Port carte 2 Nano SIM Design Écran 4 bords incurvés avec système de prévention des contacts non voulus Processeur graphique Adreno 660 Indice de performance 2020 A++ DAS Membres 1,986 W/Kg DAS Tronc 0,982 W/Kg DAS Tête (2) 0,555 W/Kg Garantie commerciale (3) 24 mois

Multimédia – Photo Caméra principale 108 Mpx Caméra frontale 20 Mpx Fonctions caméra principale Mode de nuit ultra Caméra principale Grand Angle 108 Mpx f1.85 + Ultra Grand Angle 13 Mpx f2.4 + Telemacro 5 Mpx f2.4 Fonctionnalités Flash Caméra frontale f2.2

Écran Type AMOLED Taille 6,8’’ Résolution 3200 x 1400 pixels Résistance de l’écran Gorilla Glass Victus HDR Oui Autres WQHD+, 20:9, 515 ppp, 5 000 000:1 (typ), 900 nits (typ), 1500 nits max

Batterie et autonomie Capacité batterie 4600 mAh Recharge Rapide filaire, Rapide sans fil Energie Partage d’énergie

Capteurs – Capteur d’empreinte digitale

– Capteur de luminosité

– Capteur de proximité

Multimédia – Musique Prise Jack 3.5mm Non

Multimédia – Vidéo Résolution 4K HDR10+