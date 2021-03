C’est officiel, ne dites plus “digital” à la place de “numérique”

La Commission d’enrichissement de la langue française a tranché, le terme digital n’a plus lieu d’être lorsque vous souhaitez dire “numérique”.

La règle est désormais passée au journal officiel. On parle souvent de “service digital” ou de plateforme “digitale” pour tout outil utilisant le traitement de données numérique. Il s’agissait cependant d’un anglicisme qui n’a plus de sens, comme l’atteste le journal officiel dans sa section “Vocabulaire de l’informatique”.

En effet, l’équivalent français existe et vous le connaissez très bien, il s’agit simplement du terme “numérique”. Ce terme désigne, selon la commission d’enrichissement de la langue française, un “ensemble des disciplines scientifiques et techniques, des activités économiques et des pratiques sociétales fondées sur le traitement de données numériques” et devra donc être utilisé par toutes les personnes publiques.

En effet, selon un décret datant de 1996, les termes et expressions publiés au Journal officiel sont « obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères ». Ainsi, le terme “digital” doit également disparaître des arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres par exemple.