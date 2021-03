Jaguar Network : la filiale d’Iliad signe un accord stratégique avec un leader du câble sous-marin à fibre optique

Alcatel Submarine Networks, division de Nokia spécialisée dans la conception, la pose et la maintenance de câbles sous-marins en fibre optique, et Jaguar Network, filiale B2B d’Iliad, ont officialisé une collaboration.

Pour Alcatel Submarine Networks, qui revendique le déploiement de plus de 650 000 kilomètres de câbles et la maintenance opérationnelle de 330 000 kilomètres de câbles, ce qui fait de lui un leader mondial sur son créneau, il s’agissait de “faire évoluer le data center existant”, afin d’“optimiser la performance de ses applications critiques tout en optimisant ses budgets IT”.

ASN fait ainsi appel à Jaguar Network, filiale d’Iliad, pour l’intégralité de ses opérations cloud et télécom sensibles. La branche de Nokia donne d’ailleurs plus de détails à ce sujet : “Concrètement, Jaguar Network a donc repensé, redondé et sécurisé le réseau télécom de l’entreprise qui relie ses sites en Europe. S’agissant de l’infrastructure IT, un cloud hybride déployé sur deux sites synchrones, accompagné de services managés et près de 100 To de stockage, a été installé avec succès dans les data centers parisiens de l’opérateur”. Alcatel Submarine Networks s’attend à un gain en productivité pour ses équipes “au travers de la fiabilisation et de la performance des outils mis à disposition : portail d’administration, classification par projet, réservation des ressources, gestion du cycle de vie des applications”. De meilleures conditions pour ses collaborateurs distants de 20 000 kilomètres qui bénéficieront d’applications de collaboration en temps réel.

Jaguar Network estime de son côté “démontrer une nouvelle fois sa capacité à se positionner, dans la compétition face aux GAFA, comme un partenaire stratégique pour accompagner les grands comptes dans leur transformation numérique”. Kevin Polizzi, fondateur et directeur général, parle d’“une solution technique innovante, concrète et maitrisée” qui “répond parfaitement aux exigences 24x7x365 d’ASN sur les cinq continents”.