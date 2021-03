Reb by SFR revient avec son Big Red, deux forfaits mobiles 100 et 200 Go à prix cassé

En pleine guerre autour de la data, la marque low cost de l’opérateur au carré rouge dégaine à nouveau son Big Red. Cette fois-ci, deux forfaits mobiles avec 100 ou 200 Go pour l’Internet Mobile.

Jusqu’au 12 mars, Red by SFR propose ainsi deux forfaits mobiles sans engagement à des tarifs promotionnels qui comprennent une très bonne quantité de data.

Facturé 13 euros par mois, au lieu de 20 euros, le premier inclut les appels, SMS et MMS en illimité. On a également 100 Go de data mobile depuis la France Métropolitaine, ainsi que 12 Go en roaming depuis l’Europe et les DOM. Affiché à 15 euros par mois, au lieu de 25 euros, le second fait quant à lui passer les enveloppes data pour l’Internet mobile à respectivement 200 et 15 Go.

Notez que des options “Double Appel”, “SFR Répondeur+” (messagerie vocale visuelle) et “15Go + Appels/SMS illi UE/USA/Canada” sont facturées 2, 2 et 5 euros par mois chacune. Enfin, la carte SIM triple découpe et la carte SIM virtuelle (eSIM, nécessité d’un smartphone compatible) coûtent 10 euros chacune.