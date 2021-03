Choc des smartphones chez Free Mobile : trois modèles à 259 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement trois smartphones à 259 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A41 et Samsung Galaxy Xcover 4s, tous les trois proposés à 259 euros grâce à des réductions de 40 euros sur deux d’entre eux.

L’écran : Samsung Galaxy A41

Le Samsung Galaxy A41 est le seul à proposer un écran AMOLED parmi les trois. Les autres ont aussi un argument : celui-ci du format. Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro intéressera les amateurs de grandes diagonales pour le multimédia (6,67 pouces) et le Samsung Galaxy Xcover 4s ceux à la recherche d’un format compact facilitant la prise en main (5 pouces).

Notre classement :

Samsung Galaxy A41 (6,1 pouces, FHD+, AMOLED, encoche goutte d’eau) Xiaomi Redmi Note 9 Pro (6,67 pouces, FHD+, IPS et poinçon) Samsung Galaxy Xcover 4s (5 pouces, HD+, IPS et bordure)

Performances en multimédia : Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Processeur plus véloce, mémoire vive en plus grande quantité. Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro en promet davantage en termes de performances pour le multimédia et de souplesse en multitâche.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (processeur octa-core 2,3 GHz du chipset Snapdragon 720G et mémoire vive 6 Go) Samsung Galaxy A41 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio P65 et mémoire vive 4 Go) Samsung Galaxy Xcover 4s (processeur octa-core 1,6 GHz du chipset Exynos 7885 et mémoire vive 3 Go)

La photo : Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro en propose davantage en photo avec son capteur principal 64 Mégapixels et son module secondaire dédia à la macro. Le Samsung Galaxy A41 ne démérite pas pour autant, proposant plus de définition pour les selfies. Quant au Samsung Galaxy Xcover 4s, il propose le minimum syndical. Durant notre test, le Galaxy Xcover 4S se sentait vite perdu en présence de plusieurs sources de lumière.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (64/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A41 (48/8/5 Mégapixels à l’arrière, 25 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy Xcover 4s (16 Mégapixels à l’arrière, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Là encore, Xiaomi frappe plus fort que ses rivaux avec une batterie de plus grosse capacité permettant de passer la journée sans encombre et d’envisager les deux jours. Sans oublier de mettre la charge rapide pour éviter les temps de charge à rallonge et même de fournir un chargeur plus puissant que nécessaire.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (batterie 5 020 mAh ; charge 30 Watts en USB-C) Samsung Galaxy A41 (batterie 3 500 mAh ; charge 15 Watts en USB-C) Samsung Galaxy Xcover 4s (batterie 2 800 mAh ; charge 15 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox : le Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro en propose globalement plus ses concurrents et remporte ainsi trois manches sur les quatre.

Certains pourront toutefois préférer le Samsung Galaxy A41 qui propose l’affichage AMOLED et un format plus compact. Quant au Samsung Galaxy Xcover 4S, il se positionne sur un créneau particulier : celui de la robustesse. Avec ses certifications IP68 et MIL-STD-810G, il pourra ainsi trouver oreille attentive du côté des professionnels, maladroits ou aventuriers en quête de robustesse.