Bouygues Telecom dégaine trois forfaits B&You en série limitée avec jusqu’à 160 Go

Trois forfaits mobiles sans engagement avec un maximum de data chez Bouygues Telecom. Pas de 5G pour eux, en revanche.

Ces derniers mois, les opérateurs se sont lancés dans une guerre autour de la data. Dans ce contexte, Bouygues Telecom propose trois forfaits mobiles à tarifs promotionnels avec de bonnes quantités de data pour l’Internet mobile. Ils sont disponibles jusqu’au 10 mars 2021.

Facturé 12,99 euros par mois, le premier comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 60 Go de data, dont 12 Go utilisables en roaming depuis l’Union européenne et les DOM. Affichés à 14,99 et 19,99 euros par mois, les deux autres permettent de passer à respectivement 100 et 160 Go de data. Dans les deux cas, 15 Go peuvent servir en roaming depuis l’UE et les DOM.

Notez qu’il s’agit de forfaits limités à la 4G et qu’il faudra prévoir 10 euros pour la carte SIM.