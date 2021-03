Surprise, Free va lancer une nouvelle offre spéciale Freebox

Free relance sa vente privée Freebox Révolution avec TV by Canal sur le site d’e-commerce Veepee.

Après avoir dégainé lundi 1er mars une énième vente privée mobile avec un iPhone 8 recondtionné offert, l’opérateur de Xavier Niel lancera demain à 19h, une offre Freebox Révolution avec TV by Canal à prix cassé sur Veepee.

Il devrait s’agir d’un abonnement à 9,99€/mois pendant 1 an puis 39,99€/mois avec un engagement d’un an. Ou encore d’une offre à 19,99€/mois pendant 1 an (dans la limite de 12 mensualités au tarif promotionnel) dont les 3 premiers mois offerts, puis 39,99€/mois, comme ce fut le cas en décembre dernier.