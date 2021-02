Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #157

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Incroyable mais vrai…

Merci @free j’ai bien la fibre … Mais j’ai plus d’eau ni de chauffage pic.twitter.com/dkJhC7cTYD @Peeeeef (@Peeeeef) February 20, 2021

Un prochain fait divers dans la presse locale. “Un réseau de trafiquants de télécommandes Freebox sévit dans le Cantal.”

Ça y est je me lance dans le trafic de télécommande free @Freebox pic.twitter.com/4uiSbEhOTL C. Ajuto 🐈 (@Lurguball) February 16, 2021

Free a visiblement le même humour douteux que cet abonné !

Vous avez essayé de la brancher ? 😅 https://t.co/hnzwYJHOaC Free (@free) February 18, 2021

Actif et animé par l’envie de sensibiliser les couples sur l’utilisation de leur smartphone sous la couette, Bouygues Telecom n’a visiblement pas su séduire un abonné avec sa vidéo. Ses augmentations automatique de tarifs restent en travers la gorge de certains.

Donc en forçant les forfaits à 20Go à passer à 40Go, vous entrez dans le jeu des 62% qui va grimper en flèche et créer une fracture dans les couples…. Bravo ! maze (@mazesloup) February 15, 2021

Euofibre ne manque pas d’humour. L’opérateur d’infrastructure télécoms spécialisé dans l’étude, le déploiement, la maintenance et l’exploitation de fibres optiques pour les entreprises du nord de la France, n’a plus les pieds sur Terre, mais sur Mars.

📸 Les premières images prises par le rover Perseverance sur la planète #Mars montrent que les équipes Eurafibre s’attèlent déjà à offrir le Très Haut Débit aux entreprises qui y travailleront ! 🚀#TurnCustomersIntoFans @Eurofiber @AotaFr @NASA pic.twitter.com/yFYyqKZp4R Eurafibre (@Eurafibre) February 20, 2021

Les bugs de Freebox peuvent avoir une utilité pour des activités… discrètes.

Le player pop a l’image et le sons décalé.

Sans mise à jour, vous allez avoir le temps de profiter de l’image, lâcher votre poireau et attraper la télécommande pour coupé le sons avant que ça hurle dans la chaumière. Merci Free Ianoz (@GrenonYann) February 19, 2021

Les vrais comprendront !