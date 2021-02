TikTok débarque sur les Freebox Pop et mini 4K

Des millions de vidéos parfois délirantes ou instructives, souvent idéales pour tuer le temps… TikTok débarque sur les deux box Android de Free.

Après une annonce de son arrivée sur les téléviseurs connectés Android TV début février, TikTok est désormais disponible sur les Freebox Pop et mini 4K. Une simple recherche dans le Google Play Store permet de télécharger le réseau social aux 800 millions d’utilisateurs actifs dans le monde dont environ 11 millions en France.

“Préviens tous tes amis et attends-toi à une expérience TikTok inédite à la TV”, annonce la célèbre application de partage de courtes vidéos perso ( musique/danse, humour, pédagogie, tutos cuisine, bricolage etc) et de réseautage social lancée en septembre 2016.

Sur Android TV, l’expérience a été repensée avec une interface adaptée au grand écran. Premier enseignement, il est possible de regarder des vidéos sans se connecter. Sur cette nouvelle version TV, TikTok propose toujours un fil de vidéos sélectionnées spécialement pour l’utilisateur en fonction du temps de visionnage de certains contenus et tendances. Il est aussi possible d’accéder au profil des Tiktokeurs et de leur laisser des commentaires.

“Nous sommes ravis d’apporter la créativité et la joie de TikTok à Google TV et à d’autres appareils Android TV OS à travers l’Europe. L’expérience TikTok à la télévision sera une nouvelle façon pour les gens de se rassembler et de profiter des vidéos de certains de nos contenus les plus populaires, que ce soit pour apprendre une nouvelle compétence ou simplement pour s’amuser ensemble à la maison”, a fait savoir Rich Waterworth, directeur général de TikTok UK.

Univers Freebox vous proposera dès demain un test complet de TikTok sur la Freebox Pop. l’occasion de découvrir toutes les possibilités offertes par cette mouture.