Free et Canal+ offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4K et One

Vous pouvez dès à présent découvrir gratuitement le premier épisode de The Good Lord Bird sur l’Aktu Free de votre Freebox. Nouveau lundi, nouvel épisode offert par Canal+ et Free. Les abonnés disposant d’une Freebox Delta, Révolution, mini 4K ou One peuvent dès à présent se rendre dans la rubrique Aktu Free (dans la section vidéo club pour Freebox Révolution) pour découvrir le premier épisode d’une nouvelle série disponible sur Canal+. Votre nouvelle série The Good Lord Bird avec E.Hawke est disponible sur CANAL+ !

Profitez du premier épisode offert en allant sur l’Aktu FREE de votre #Freebox ! #TheGoodLordBird pic.twitter.com/dEVPxjW2Ay Free (@free) February 22, 2021 The Good Lord Bird se déroule dans les Etats-Unis du XIXème siècle. Vous suivez Onion, au adolescent esclave rejoignant un groupe de militants abolitionnistes menés par John Brown. Plongez ainsi dans un évènement marquant de l’histoire des Etats-Unis, qui a notamment déclenché… la guerre de Sécession. La série compte 7 épisodes et vous pouvez en avoir un avant goût avec “Rencontre avec le seigneur”, première partie de cette série disponible pour les abonnés Canal+ via myCanal.