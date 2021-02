Apple TV débarque sur le dernier Chromecast et Google TV

Apple et Google sont tombés d’accord. L’application Apple TV est désormais disponible sur le Chromecast de 2020 et donc sur Google TV.

L’accès aux programmes d’Apple TV Plus n’est plus réservé aux appareils de la Pomme et aux navigateurs sur PC. Les détenteurs du plus récent modèle de Chromecast, intégrant la nouvelle interface Google TV peuvent désormais télécharger l’application Apple TV.

Le service est également compatible avec la commande vocale de Google Assistant. Si vous possédez le bon appareil, vous pouvez ainsi découvrir la série comique Ted Lasso ou l’épopée de science-fiction For All Mankind directement sur votre téléviseur. Pour rappel, l’abonement à Apple TV Plus est disponible pour 4.99€/mois après un essai gratuit de 7 jours, mais est également offert pendant un an si vous achetez un appareil Apple éligible.

L’arrivée du service SVOD sur les appareils de Google avait été annoncée en décembre 2020. Le directeur de la section media et divertissement de Google annonce également une future disponibilité sur les appareils de Sony et TCL tournant sous Google TV.

Source : The Verge