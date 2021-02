Smartphones : Asus prépare l’artillerie lourde, Motorola dévoile deux modèles à petit prix

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : le modèle gamer que prépare Asus et les deux modèles à petit prix annoncés à travers la marque Motorola.

Asus donne ainsi rendez-vous le 10 mars prochain pour découvrir son nouveau smartphone taillé pour le mobile gaming. Pas de ROG Phone 4 comme on pouvait naturellement s’y attendre après un ROG Phone 3 (voir notre test), mais un ROG Phone 5.

Cette nouvelle itération est attendue avec un chipset Snapdragon 888, une mémoire vive de 8 ou 16 Go, un écran AMOLED 6,78 pouces, une batterie 6 000 mAh, une charge 65 Watts et un système d’exploitation Android 11.

De son côté, Motorola a dévoilé des smartphones Moto g10 et Moto g30 qui arriveront début mars sur le marché français avec des prix respectifs de 159 et 199 euros. Tous les deux s’accompagnent d’un système Android 11. Les plates-formes utilisées sont synonymes de smartphones 4G.

Le Moto g10 embarque pour sa part un chipset Snapdragon 460, un écran 6,5 pouces HD+, un capteur photo principal de 48 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh rechargeable en 10 Watts.

Le Moto g30 permet de passer à un chipset Snapdragon 662, une dalle 90 Hz et un module photo 64 Mégapixels. La batterie 5 000 mAh supporte cette fois-ci la charge en 15 Watts (même si un chargeur 20 Watts est fourni).

Sans oublier d’évoquer le smartphone haut de gamme Xiaomi Mi 11 dont on connait à présent les prix français, à savoir 749 et 799 euros pour les configurations 8 + 128 Go et 8 + 256 Go. Le constructeur nous a d’ailleurs confirmé que seule la seconde serait disponible chez Free.