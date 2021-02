Pas plus d’internautes en 2020, mais le temps passé sur Internet a augmenté

Selon Médiamétrie, le nombre d’internautes est resté stable en 2020 à 53 millions, mais le temps passé quotidiennement sur Internet a augmenté pour approcher les 2 heures et demie en moyenne.

Un peu plus de temps passé sur Internet. Voici ce que confirme la dernière étude de Médiamétrie, réalisée avec le concours de 25 000 internautes et présentée ce mercredi.

Sur fond de crise sanitaire, avec des mesures de confinement et de restriction des déplacements poussant à davantage de numérique, les Français ont sans surprise passé davantage de temps sur Internet en 2020 que ce soit pour communiquer avec leurs proches, acheter en ligne, se divertir grâce aux plates-formes en ligne, étudier ou télétravailler.

La moyenne quotidienne toutes catégories confondues s’établit ainsi à 2 heures et 25 minutes, soit 19 minutes de plus par rapport à l’année 2019 (+ 15 %). Pour deux tiers des personnes interrogées, cela passait d’ailleurs par le smartphone. Ce temps passé par jour sur Internet atteignait même 4 heures et 23 minutes pour la tranche des 15-24 ans (+ 24 %).

Médiamétrie note par ailleurs des pics d’utilisation durant les confinements, avec une moyenne de 3 heures et 11 minutes pendant le premier et de 2 heures et 45 minutes pendant le second.

Source : BFM TV