Un premier Clubhouse pour Xavier Niel

Xavier Niel débarquera lundi sur le réseau social à la mode, Clubhouse. Au programme, une session de questions réponses. Mais tout le monde ne pourra y participer.

Après Elon Musk et Mark Zuckerberg, la hype autour du réseau social Clubhouse touche à présent Xavier Niel. Dès lundi prochain à 13h, le fondateur de Free répondra vocalement à toutes les questions des participants au cours d’une session placée sous le signe de Station F, Kima Ventures et la new wave, l’école 42 et bien plus encore, annonce sur Twitter Roxanne Varza, directrice du gigantesque incubateur parisien de startups fondée par le milliardaire.

Cet événement n’est autre que la transposition de “Ask my Anything“, une journnée à Station F au cours de laquelle Xavier Niel se livre parfois au jeu des questions réponses avec des entrepreneurs dans le grand auditorium de l’incubateur.

Pour tenter de participer à cette séance, il est nécessaire d’effectuer une création de compte et une demande de nom d’utilisateur directement sur l’application. Il faut dire que tout le monde parle de Clubhouse en ce moment. Basée sur les échanges audio, cette application disponible sur iOS aurait été téléchargée plus de 4 millions de fois en seulement deux semaines. L’arrivée de grandes figures de la tech sur le réseau social comme le fondateur de Facebook mais aussi de Space X et Tesla ont largement contribué à la rendre en vogue.

Pour l’heure, Clubhouse ne fonctionne que sur invitation, pléthore d’internautes sont donc laissés-pour-compte, d’où son surnom de réseau VIP. Elle pèse 1 milliard de dollars.