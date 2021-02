Netflix commence à offrir des films sur YouTube

Dès aujourd’hui et jusqu’au 21 février prochain, Netflix propose l’accès à son film “Les sept de Chicago” gratuitement sur YouTube.

Un hommage de Netflix au procès qui fait l’objet de son long-métrage. Le géant américain annonce ainsi mettre à disposition son film original, réalisé par Aaron Sorkin, sur YouTube dès aujourd’hui et jusqu’au 21 février à 08h59. L’utilisation de la plateforme de Google est une première pour le mastodonte de la SVOD, qui avait déjà offert l’accès à certains films via des liens dédiés, mais toujours hébergés par lui même.

Cette fois, vous pourrez même utiliser votre box pour en profiter, en cherchant simplement la vidéo sur YouTube depuis l’application, si elle est disponible. Vous pouvez découvrir ce film directement sur la chaîne officielle de Netflix, gratuitement. Le programme est certes diffusé en anglais, mais les sous-titres français sont disponibles sur le lecteur de YouTube.

A noter, il s’agit bel et bien de la chaîne YouTube américaine de Netflix et non sa branche française

Mise en ligne en octobre dernier sur Netflix, Les Sept de Chicago a bénéficié d’un bon retour, tant de la part du public que de la critique. Aaron Sorkin ( scénariste de The Social Network entre autres) y raconte l’histoire vraie de sept Américains accusés de conspiration et d’incitation à la révolte après une manifestation pacifiste qui a viré au cauchemar. Un procès historique dans l’histoire des Etats-Unis, ayant duré de longs mois, dont le verdict a été délivré le 18 février 1979. Le film sera ainsi disponible jusqu’au 21 février à 8h59.