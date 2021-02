Le saviez-vous ? Vous pouvez dissocier le WiFi de votre Freebox pour de nouveaux usages

Les Freebox peuvent utiliser au choix deux fréquences, chacune a son utilité et permet ainsi une optimisation de vos usages du WiFi.

Vous avez besoin d’un WiFi performant dans la pièce à vivre et d’une meilleure couverture de votre maison ? Vous pouvez créer deux réseaux WiFi séparés pour chaque usage, facilement depuis Freebox OS.

Rendez-vous ainsi à l’adresse mafreebox.freebox.fr et entrez vous identifiants pour vous connecter. Attention, il faut bien sûr être connecté au réseau de votre box pour effectuer cette manipulation. Rendez vous ensuite dans la section “paramètres avancés”, puis cliquez sur l’icône WiFi.

Vous voyez alors deux cartes actives affichées sur votre écran. Une carte 2.4 Ghz, utilisant des fréquences basses pénétrant donc mieux les murs et permettant une meilleure couverture si votre logement est plutôt étendu, et une carte 5 GHz, permettant des débits plus élevés en WiFI, dans un champ plus restreint.

Il faut ensuite cliquer sur “configuration réseau”. Sélectionnez l’une des cartes, puis cliquez la section “choix de configuration”, en sélectionnant “Configuration spécifique à la carte”. Vous avez ensuite la possibilité de renommer votre réseau WiFi et de créer un mot de passe dédié.

Il suffit ainsi de recommencer l’opération pour l’autre carte, et vous obtenez alors deux réseaux WiFi différents, chacun avec un usage différent. A noter, cette création de deux réseaux peut être nécessaire pour coupler certains appareils compatibles uniquement en 2.4 GHz par exemple.