Cdiscount Mobile propose un forfait 40 Go à prix cassé pendant un an

Cdiscount Mobile propose deux forfaits mobiles en promotion à moins de 10 euros. Pour l’un d’eux, le prix cassé vaut pendant la première année. Pour l’autre, il dure moitié moins.

Jusqu’au 16 février, la marque Cdiscount Mobile commercialise deux forfaits mobiles en promotion. Il y a tout d’abord un forfait 40 Go (débit réduit au-delà) incluant également les appels, SMS et MMS en illimité pour 6,99 euros par mois pendant 12 mois, avant un passage à 13,99 euros par mois. Vient ensuite une formule 30 Go à 2,99 euros par mois, au lieu de 12,99 euros. Le tarif promotionnel ne vaut cette fois-ci que pour 6 premiers mois.

Les deux forfaits sont sans engagement et prévoient du roaming depuis l’Europe et les DOM (3 Go pour le 40 Go et 10 Go pour le 30 Go). Pas de 5G pour eux, par contre. Il s’agit de forfaits 4G. Notez pour terminer qu’il faudra payer 10 euros à la commande pour l’obtention de la carte SIM triple découpe.

Comme NRJ Mobile ou Auchan Telecom, la marque Cdiscount Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Elle utilise pour rappel les réseaux de Bouygues Telecom, Orange et SFR.