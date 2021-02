Comb : plus de 3 milliards d’identifiants et mots de passe piratés, un outil pour savoir si vous êtes concernés

Une base de données contient plusieurs milliards de combinaisons de connexion à des services en ligne, y compris Gmail et Hotmail. Un outil donne la possibilité de savoir rapidement et simplement si vous êtes concernés.

L’année 2021 démarre à peine, et les escrocs ne chôment pas. Une énorme base de données de connexion (identifiants et mots de passe) a en effet été publiée sur les forums pirates. Nommée Comb (pour Compilation of Many Breaches), celle-ci combine les informations récoltées grâce à l’exploitation de plusieurs brèches par le passé. Parmi les 3,2 milliards de combinaisons dérobées, certaines servent pour la connexion à des services populaires tels que Gmail, Hotmail, LinkedIn ou encore Netflix.

Mais comment savoir si l’on est concerné, au-delà de l’alerte potentiellement envoyée par le service victime de la faille de sécurité ? CyberNews a mis en ligne un moteur de recherche pour savoir si une ou plusieurs adresses de vos e-mails sont concernées. L’outil est disponible à cette adresse. Dans le cas d’un positif, il faudra évidemment modifier dès que possible le mot de passe. Et parmi les précautions à prendre par la suite : le choix de mots de passe complexes, le renouvellement régulier de ces sésames et la mise en place (quand c’est possible) d’une authentification à double facteur.

Source : BGR via RTL