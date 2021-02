Smartphones : le Xiaomi Mi 11 s’internationalise, le Microsoft Surface Duo à double écran arrive en France

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : le Xiaomi Mi 11 qui s’aventure à l’international et le Microsoft Surface Duo qui arrive en France. Sans oublier la présentation d’un nouveau modem 5G chez Qualcomm.

Après avoir joué à domicile, le Xiaomi Mi 11 tente l’aventure hors des frontières. Le constructeur chinois n’a pas donné les prix français et compte les dévoiler le 16 février, mais on peut déjà se faire une idée avec les tarifs européens, à savoir 749 et 799 euros pour les configurations 8 + 128 Go et 8 + 256 Go. Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 embarque un chipset Snapdragon 888, une batterie 4 600 mAh rechargeable en 55 Watts via le filaire ou en 50 Watts via le sans-fil. Il s’équipe également d’un écran AMOLED 120 Hz et d’un triple capteur photo dorsal, avec un module principal 108 Mégapixels.

Lancé aux USA en septembre 2020 , le Microsoft Surface Duo arrivera en France le 18 février 2021. Il existera en deux configurations 6 + 128 Go à 1 549 euros et 6 Go + 256 Go à 1 649 euros. Il s’agit pour rappel d’un smartphone à double écran sous environnement Android. L’appareil propose deux écrans 5,6 pouces reliés par une charnière à 360 degrés qui, combinés, permettent d’arriver à une diagonale de 8,1 pouces. À bord, on trouve enfin l’ancienne plate-forme Snapdragon 855.

Cette semaine, Qualcomm a dévoilé un nouveau modem compatible 5G, un Snapdragon X65 annonçant des pointes à 10 Gbit/s, après un Snapdragon X60 promettant des pointes à 7,5 Gbit/s. Reste maintenant à attendre les chipsets mobiles qui profiteront du modem X65. Le modem X60 est pour sa part intégré au chipset Snapdragon 888 qui commence à équiper les smartphones haut de gamme.