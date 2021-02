Choc des smartphones : trois modèles 5G à 329 euros chez Free Mobile, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement trois smartphones 5G à 329 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A32 5G, Xiaomi Mi 10T Lite et Oppo Reno4 Z, tous les trois compatibles avec la 5G et vendus à 329 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Xiaomi

Grande diagonale, bonne définition, fort haut de rafraîchissement, l’écran du Xiaomi Mi 10T Lite coche pas mal de cases. Il ne lui manque finalement que l’AMOLED. Celui de l’Oppo Reno4 Z affiche des prestations similaires, mais avec un double poinçon plus intrusif dans les contenus type vidéo ou jeu.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (6,67 pouces, IPS, FHD+, poinçon et 120 Hz) Oppo Reno4 Z (6,57 pouces, IPS, FHD+, double poinçon et 120 Hz) Samsung Galaxy A32 5G (6,5 pouces, IPS, HD+ et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Oppo

Les smartphones profitent d’une plate-forme avec un processeur octa-core avec une cadence assez proche et une compatibilité 5G. L’Oppo Reno4 Z embarque toutefois un peu plus de mémoire vive que ses rivaux, ce qui permet d’en avoir davantage sous le pied en multitâche ou en multimédia.

Notre classement :

Oppo Reno4 Z (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Dimensity 800 avec 8 Go de RAM) Xiaomi Mi 10T Lite (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM) Samsung Galaxy A32 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Dimensity 720 avec 4 Go de RAM)

La photo : Xiaomi

Le smartphone de Xiaomi est le seul à proposer un capteur photo principal 64 Mégapixels et remporte donc cette manche. Entre les Samsung et Oppo ensuite, notre préférence va vers Samsung qui abuse moins des capteurs 2 Mégapixels à l’utilité discutable.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (64/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A32 5G (48/8/5/2 Mégapixels au dos, 13 Mégapixels) Oppo Reno4 Z (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16/2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi

Les smartphones Xiaomi et Samsung proposent une batterie de capacité équivalente, mais Xiaomi offre une charge deux fois plus rapide, avec de surcroît le chargeur adéquat fourni d’office. L’Oppo ne propose pas la plus grosse capacité, mais quand même assez pour passer la journée sans encombre.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (batterie 4820 mAh et charge 33 Watts) Samsung Galaxy A32 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Oppo Reno4 Z (batterie 4 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Mi 10T Lite

Avec trois manches sur quatre, le Xiaomi Mi 10T Lite présente la meilleure formule et remporte donc ce match. Son écran promet de la fluidité, sa partie photo de la polyvalence et sa batterie une solide autonomie. Quant à sa plate-forme, elle assure une compatibilité avec la 5G récemment lancée en France et de bonnes performances en multimédia.