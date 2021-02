Sosh manque de stock d’iPhone et envoie la version supérieure à ses abonnés

“Désolé, nous n’avons plus d’iPhone XS Max, vous allez donc être surclassés !”

Une pénurie de stock qui tourne bien pour les clients Sosh. Suite à une promo sur l’iPhone XS Max alléchante (le modèle 64 Go était proposé à 499€), l’opérateur s’est retrouvé à court de smartphone à envoyer. La solution ? Plutôt que de faire patienter ou rembourser, Sosh a décidé d’expédier des iPhone plus récents ou avec plus de stockage que prévu, au même prix.

En effet, certains abonnés ne pouvant pas recevoir leur nouveau smartphone ont reçu un mail de leur opérateur, leur expliquant la situation. ” Ce terminal a connu un vif succès, nous ne sommes pas en mesure de vous le livrer. Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour la gêne occasionnée “, explique alors Sosh, et vient ensuite le geste commercial très appréciable : ” Aussi, pour profiter au plus vite de votre offre, nous vous expédions en remplacement le coffret Apple iPhone 11 Pro Max 64 Go gris aux mêmes conditions tarifaires. “

Un passage en classe supérieure donc, avec une version plus récente de l’iPhone au même prix pour certains. D’autres ont également partagé un autre geste, avec la proposition d’un iPhone XS Max 256 Go au lieu de 64 Go.

moi je recup un xs max 256 à la place du 64 donc bien aussi pic.twitter.com/WWwqfnhXtu 🐉 (@louidfy) February 9, 2021

Un geste qui pourrait rendre vert certains abonnés Free Mobile déçus de la vente privée de l’opérateur en décembre dernier, où face à une pénurie de stock d’iPhone reconditionnés, l’opérateur avait du annuler environ 2000 commandes. Chacun sa stratégie, mais Sosh peut faire des jaloux cette fois !

