Free Mobile baisse la data et le prix de son offre intermédiaire face à une concurrence agressive

L’opérateur affiche durant une semaine son offre Série Free avec 70 Go de data en France métropolitaine et 10 Go en roaming, au prix de 10,99€ pendant 1an.

Le forfait intermédiaire du trublion fait pour la énième fois du yoyo. Dès aujourd’hui et ce jusqu’au 16 février, Free Mobile propose son offre Série Free avec 70 Go de data à 10,99€/mois pendant 1 an, soit 10 Go et 1 euro de moins que la semaine dernière. Le volume de données inclus en roaming est inchangé, soit 10 Go.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

A titre de comparaison, Red by SFR propose actuellement un forfait 60 Go à 13€/mois et même 200 Go à 15€. Sosh, la marque d’Orange, tente de séduire avec une série limitée 40 Go à 12,99€ par mois, 80 Go à 15,99€ et 100 Go à 16,99€. Enfin, Bouygues Telecom affiche un forfait 60 Go à 12,99 euros par mois et 200 Go à 14,99€. La bataille de la data bat son plein. Force est de constater que les marques de SFR, Bouygues Telecom et Orange n’hésitent pas à proposer une enveloppe de données conséquente à prix cassés. Encore faut-il en avoir l’usage.