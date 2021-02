Un bug empêche les abonnés Sosh de s’identifier à leur espace abonné

Sosh annonce l’existence d’un bug pour s’identifier sur son site web en passant par Safari, sur mac et iPhone. Un correctif est en préparation.

Couac pour les abonnés Sosh détenteurs d’un Mac ou d’un iPhone. La marque low-cost d’Orange explique en effet avoir constaté “depuis quelques temps”, un défaut d’affichage sur son site web pour les utilisateurs de Safari sur MacOS et iOS (version 13.1 et supérieures). “En effet, lorsque vous voulez vous identifier cela ne fonctionne pas, et dans la zone prévue à cet effet, en haut à droite de votre site sosh.fr, votre prénom ne s’affiche pas “, explique Sosh.

Si l’opérateur indique mettre tout en oeuvre pour corriger le problème, ses clients peuvent tout de mêle consulter leurs informations personnalisées (gestion du contrat, les équipements, suivi conso, factures, etc), en se connectant directement depuis l’espace client, accessible via ce lien. Pour les détenteurs d’un mac, il suffit également de passer à un autre navigateur, comme Chrome ou Firefox. Sur iOS, le problème peut persister puisque chaque navigateur utilise le même moteur de rendu que Safari. Il reste également la solution de l’application mySosh.

Source : IphoneAddict