Orange annonce l’arrivée d’un nouveau câble sous-marin sur les côtes françaises

Début 2020, Orange a annoncé l’arrivée du câble sous-marin Dunan. Au tour à présent d’Amitie de débarquer sur les côtes françaises pour assurer la connexion de la France avec le reste du monde.

Ce lundi 8 février, Orange a annoncé l’arrivée d’un nouveau câble sous-marin sur les côtes françaises, en partenariat avec le géant américain des réseaux sociaux Facebook et l’opérateur britannique Vodafone. L’opérateur historique a d’ailleurs indiqué une arrivée effective prévue “dans les prochains jours”, en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le telco sera propriétaire de la portion présente dans les eaux territoriales françaises.

Projet estimé à 250 millions d’euros et nommé “Amitie”, le câble sous-marin en question mesurera 6 800 kilomètres. Construit par Alcatel Submarine Networks (ASN), il reliera la commune du Porge (près de Bordeaux, en Gironde) et à l’État du Massachusetts (États-Unis), en passant par Bude (Angleterre). Sa mise en service est programmée pour début 2022.

“Dans le contexte de l’explosion du trafic international, de l’arrivée de ces nouvelles générations de câbles sous-marins plus efficaces, et compte tenu des enjeux stratégiques et de la souveraineté nationale liée aux câbles sous-marins, Orange doit continuer de développer ses infrastructures pour connecter la France à d’autres continents”, explique Jean-Luc Vuillemin, directeur des réseaux internationaux d’Orange.

Ce matin sur la plage du Porge, les équipes Orange sont au rendez vous du navire cablier Ile de Batz pour l’arrivée du Cable Amitié en France… pic.twitter.com/Bq0myBX5XF Jean-Luc Vuillemin (@jlvuillemin) February 8, 2021

Source : AFP