Fin de Téléfoot : comment se passent la facturation et le remboursement pour les abonnés Free, Orange, Bouygues et SFR

Maintenant que Téléfoot, c’est fini, comment se passe la résiliation ? L’UFC-Que Choisir explique chacune des procédures de résiliation et de remboursement mises en places par tous les distributeurs de la chaîne.

Vais-je être remboursé de mon abonnement à Téléfoot ? Une question que tous les abonnés à la chaîne de Médiapro peuvent se poser depuis le 7 février dernier ayant marqué la fin de la chaîne dédiée à la Ligue 1. L’association de consommateur UFC-Que Choisir a compilé les différentes mesures prises par les opérateurs et par la chaîne elle même pour assurer la résiliation et le remboursement des téléspectateurs.

Abonné Orange, Bouygues Telecom, Free ou SFR : que faire ?

Les opérateurs proposaient Téléfoot à travers des options, souscrites sur l’abonnement box. Orange, Bouygues, SFR et Free ont opté pour une solution similaire : la résiliation et le remboursement automatique de Téléfoot, sans aucune manipulation nécessaire de la part du consommateur. L’opérateur de Xavier Niel a notamment communiqué par mail auprès de ses abonnés Freebox ayant souscrit à l’option, annonçant que seule la période allant du 1er au 7 février leur sera facturée.

Du côté d’Orange, l’opérateur historique a annoncé pour les clients ayant maintenu leur abonnement jusqu’au dimanche 7 février qu’il « procèdera automatiquement et sans frais à la résiliation de l’option et arrêtera sa facturation ». Il indique également qu’une régularisation au prorata temporis (soit entre la date de fin de service et la durée d’abonnement restante) sera effectuée sur la prochaine facture.

Même topo chez SFR, chez qui le service ne sera plus facturé à partir du lundi 8 février. ” Si la facture du mois à venir a déjà été éditée ou est en cours de facturation, le montant associé au service Téléfoot ” sera remboursé sur la facture suivante précise-t-il. Quant aux abonnés au pack RMC Sport + Téléfoot à 30€, l’opérateur leur annonce que seule la part RMC Sport continuera à être facturée, avec de nouveaux tarifs : 9€/mois avec engagement et 15€/mois sans engagement.

Et Bouygues Telecom fait sensiblement la même chose. L’opérateur a affirmé à l’association de consommateurs l’absence de démarche à effectuer pour les abonnés, et qu’ils seront remboursés automatiquement de la partie de leur mensualité de février courant de l’arrêt de la diffusion jusqu’au 28 février. Un e-mail sera d’ailleurs envoyé aux abonnés concernés, affirme le telco.

Si vous vous êtes abonnés à Téléfoot directement

Que faire lorsque vous avez souscrit directement chez Mediapro ? Deux cas de figure se présentent. Tout d’abord, pour les abonnés au mois, sans engagement, le service sera automatiquement résilié par la chaîne à la date de fin du service. Les montants réglés à compter du 8 février et à la date de fin de l’abonnement seront remboursés, sans aucune démarche nécessaire promet la chaîne.

Dans le cas d’un abonnement annuel, la résiliation est elle aussi automatique et Téléfoot indique dans une FAQ dédiée plusieurs exemples de remboursement selon la date de souscription au service.

Pour un abonnement prépayé de 12 mois souscrit le 31 août 2020, l’abonné sera remboursé de la somme correspondant à la période courant du 8 février 2021 au 30 août 2021.

Pour un abonnement avec engagement 12 mois et paiement mensuel, souscrit le 15 septembre 2020, l’abonné est facturé tous les 15 du mois. La dernière facturation est intervenue le 15 janvier 2021. Il sera remboursé de la somme correspondant à la période de facturation courant du 8 au 14 février 2021.

Pour un abonnement Pass Mobile Only, souscrit le 20 octobre 2020 et renouvelé tacitement chaque mois, la facturation intervient tous les 20 du mois. La dernière facturation est intervenue le 20 janvier 2021. L’abonné sera remboursé de la période courant du 8 au 19 février 2021.

Il reste encore le cas du pack Téléfoot + Netflix. L’abonnement à Téléfoot au sein de ce pack a automatiquement été résilié et les abonnés seront également remboursés pour la période courant depuis le 8 février jusqu’à la fin de leur abonnement, explique Téléfoot. Et pour l’abonnement à Netflix, la plateforme de streaming leur enverra prochainement un e-mail les invitant à se prononcer sur la poursuite ou l’arrêt de leur souscription, mais il faudra également mettre à jour leur moyen de paiement s’ils souhaitent continuer. Sans action de leur part, au bout de trente jours, le compte sera définitivement fermé.