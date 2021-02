Free Mobile – Mon Compte, l’application sous licence Free se met à jour sur Android avec plusieurs nouveautés

L’application Free Mobile-Mon Compte se dote de nouvelles fonctionnalités sur Android et réduit l’écart sur ce moins avec la version iOS.

Estampillée 8.5, une nouvelle version de l’application Free Mobile-Mon Compte est disponible sur le Google Play Store. Au rang des nouveautés, il est désormais possible d’accéder directement à la carte des boutiques & bornes Free, mais aussi à la disponibilité des services, au service clients, et au détail des antennes Free. Dans le même temps, des bugs sur les services et options ainsi que sur le code de protection sur certains appareils, ont été corrigés.

Récemment, la messagerie vocale visuelle a fait sa réapparition sur l’application. Disponible depuis plus de 8 ans sur l’App Store d’Apple et réapparue sur le Google Play Store l’été dernier à la suite de la signature d’un contrat de licence avec Free, l’application “Free Mobile – Mon Compte” a aussi revu son interface le mois dernier.

Si la version gratuite comporte des publicités, Free Mobile – Mon Compte se montre malgré tout très complète avec une multitude de services intégrés. La mouture Android commence à tenir la comparaison en matière de fonctionnalités avec la version iOS.

Suivi conso



● Application multi-comptes

● Montants forfait, hors forfait, etc

● Consommation Appels, SMS, MMS, data, pour la France et l’étranger

● Hors forfaits pour la France et l’étranger

● Détails des conso avec affichage du nom

● Accès à toutes vos factures Free Mobile



Messagerie vocale



● Ecoutez vos messages vocaux depuis l’application

● Effacez vos messages vocaux depuis l’application



Options et services



● Visualisez et modifiez les options et services associés à votre ligne

Assistance Free

● zone de couverture Free Mobile

● carte des bornes et boutiques Free

● la carte des antennes Free Mobile



Autres

● Compatible avec les comptes multi-lignes

● Compatible avec Free Mobile France et Réunion

● Application universelle compatible téléphones et tablettes

● Ajoutez autant de comptes Free Mobile que vous voulez (Application Multi-comptes)

● Retrouvez vos factures Free Mobile

● Accédez à la grille tarifaire de Free, la FAQ et autres documents utiles