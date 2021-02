Choc des smartphones à 159 euros proposés par Free : Oppo A53 ou Huawei P40 Lite E ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 159 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous mettons face-à-face les Oppo A53 et Huawei P40 Lite E, tous les deux proposés à 159 euros grâce à des baisses de prix pour les deux.

L’écran : Oppo

Dalle IPS et définition HD+ avec une diagonale assez proche et un poinçon pour le capteur photo avant, l’écran du Oppo A53 se démarque toutefois sur un point intéressant. Il profite en effet du taux de rafraîchissement à 90 Hz permettant d’ajouter un peu de fluidité notamment dans la navigation et les jeux.

Notre classement :

Oppo A53 (6,5 pouces, HD+, IPS, poinçon et 90 Hz) Huawei P40 Lite E (6,39 pouces, HD+, IPS et poinçon)

Performances en multimédia : Huawei

Les deux smartphones profitent de la même quantité de mémoire vive, mais le Huawei P40 Lite E embarque un processeur plus véloce que l’Oppo A53. Huawei remporte ainsi cette manche.

Notre classement :

Huawei P40 Lite E (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Kirin 710F et mémoire vive 4 Go) Oppo A53 (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Huawei

Huawei embarque est le seul des deux à profiter d’un capteur photo principal de 48 Mégapixels. Celui-ci propose également le mode ultra grand-angle toujours bienvenu, mais absent en face. Enfin, il n’abuse pas des capteurs 2 Mégapixels comme son rival. Oppo en promet toutefois un peu plus aux amateurs de selfies.

Notre classement :

Huawei P40 Lite E (48/8/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Oppo A53 (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo

L’Oppo A53 embarque une batterie de plus grosse capacité pour une meilleure autonomie et propose une charge plus puissante. Il remporte donc la manche.

Notre classement :

Oppo A53 (batterie 5 000 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Huawei P40 Lite E (batterie 4 000 mAh ; charge 10 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox : Opp A53

Chaque smartphone remporte deux manches, mais le Huawei P40 Lite E est privé des services Google, y compris le Play Store avec sa foule d’applications. Cela est d’ailleurs clairement indiqué sur le site du constructeur lors d’une tentative d’achat. L’Oppo A53 apparaît donc comme un choix plus judicieux, avec des arguments à faire valoir comme l’écran 90 Hz, la batterie 5 000 mAh et la charge 18 Watts.