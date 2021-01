Smartphones : Honor dévoile le premier flagship depuis son émancipation, Vivo met le paquet sur la photo

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : les nouveaux modèles haut de gamme de Honor et Vivo, ainsi que trois nouveaux chipsets mobiles 5G chez MediaTek et Qualcomm.

Honor a donc dévoilé son premier smartphone de l’année 2021, le dénommé V40. Il s’agit en outre du premier flagship depuis que la marque n’appartient plus à Huawei. Ce smartphone propose un écran 6,72 pouces FHD+ 120 Hz, un triple capteur photo 50 + 8 + 2 Mégapixels, une batterie 4 000 mAh et une charge 66 Watts en filaire. Pas de chipset Kirin développé par HiSilicon (filiale de Huawei), mais une solution Dimensity 1000+ de MediaTek compatible 5G. On attend maintenant une annonce pour l’international. Elle pourrait intervenir au cours du second trimestre avec un nom View 40.

Vivo a annoncé le troisième membre de la famille de smartphones X60. Baptisé X60+, il s’équipe du chipset Snapdragon 888, après des X60 et X60 Pro en Exynos 1080. Les caractéristiques indiquent par ailleurs un écran 6,56 pouces FHD+ 120 Hz, un quadruple capteur 50 + 48 + 32 + 8 Mégapixels, une batterie 4 200 mAh et une charge filaire en 55 Watts. À nos confrères de Frandroid, la marque a indiqué prévoir le lancement de sa série X60 en France, sans toutefois préciser les modèles.

Qualcomm et MediaTek ont annoncé des chipsets Snapdragon 870, Dimensity 1100 et Dimensity 1200. Ces chipsets haut de gamme apportent la 5G et le Wi-Fi 6. Le Snapdragon 870 propose un processeur octa-core jusqu’à 3,2 GHz. Les Dimensity 1100 et Dimensity 1200 indiquent des fréquences CPU jusqu’à 2,6 et 3,0 GHz respectivement. Les smartphones équipés de ces nouvelles puces haut de gamme arriveront au cours des prochains mois.