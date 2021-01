Google Messages ne sera plus compatible avec les smartphones Android non certifiés dès avril prochain

Une future mise à jour de Google Messages va empêcher son fonctionnement sur les appareils Android non certifiés par Google.

Google Messages est une des applications de Google les plus utilisées. L’application s’améliore constamment avec le déploiement il y a peu du chiffrement de bout en bout RCS, l’ajout d’émojis ou encore des notifications bulles avec Android . De quoi créer l’engouement et donner des raisons à ses utilisateurs de rester.

Cependant la future mise à jour prévue par Google devrait laisser quelques utilisateurs sur le carreau. XDA développer un site spécialisé a repéré un message dans le code source de la version 7.2.203 de Google message : “On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one.” Pour la traduction cela veut dire qu’à partir du 31 mars prochain, les appareils Android non certifiés par Google ne pourront plus utiliser l’application de messagerie de Google.

Il y a encore peu, il était possible de télécharger les services Google sur un appareil livré sans application de la firme de Mountain View. Une pratique à laquelle Google a mis un terme sauf pour Google Messages qui faisait l’objet d’un certain laxisme. Cette mise à jour doit être considérée comme la continuité du chiffrement de bout en bout RCS puisque Google indique qu’il ne sera pas en mesure de garantir la sécurité vis-à-vis d’un smartphone non certifié. Retrouvez ici la liste de l’ensemble des appareils certifié par Google.