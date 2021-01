Free Mobile : découvrez quelles régions sont les mieux couvertes en 4G

Grâce à la toute nouvelle carte interactive lancée par l’opérateur, Univers Freebox vous propose un classement des régions de France selon leur taux de couverture 4G chez l’opérateur de Xavier Niel.

Quelle région française propose le meilleur taux de couverture en 4G chez Free Mobile ? Grâce à la nouvelle carte lancée hier sur le site d’Iliad, vous pouvez désormais connaître le taux de population couverte dans votre région. Si Free annonce couvrir 98.3% de la population nationale, chaque région n’est pas logée à la même enseigne.

Univers Freebox a ainsi réalisé un classement des régions selon le pourcentage de population couverte en 5G. Si la première place n’est pas une surprise, c’est le taux de couverture qui surprend : en Île-de-France, Free couvre ainsi 100% de la population en 4G. Viennent ensuite les autres régions n’ayant pas encore atteint la couverture totale.

Place Région % de population couverte en 4G 1er Île-de-France 100% 2ème Occitanie 99.7% 3ème Provence Alpes Côte d’Azur 99.1% 4ème Centre Val de Loire 98.6% 5ème Ex aeqo :

Normandie et Hauts de France 98.5% 6ème Pays de la Loire 98.39% 7ème Grand Est 98.2% 8ème Bretagne 97.8% 9ème Auvergne-Rhônes-Alpes 97.2% 10ème Nouvelle Aquitaine 96.8% 11ème Bourgogne Franche-Comté 95.6% 12ème Corse 92.3%

A noter qu’aucune donnée n’est actuellement fournie pour la Réunion, seuls les chiffres régions de France métropolitaine sont affichés sur la carte d’Iliad. Ainsi, en France, 7 régions sont au dessus de la couverture nationale, contre 6 en dessous. Si vous êtes habitant d’une des régions les moins desservies ou souhaitez connaître plus précisément la couverture 4G au plus près de chez vous, Free propose sur son site web une carte de couverture 3G/4G/5G bien plus précise.