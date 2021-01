France Télévisions va lancer une nouvelle chaîne gratuite éphémère, disponible sur les box et la TNT

Une nouvelle chaîne dédiée à la culture

Le groupe France Télévisions a annoncé ce matin qu’il allait lancer début février Culturebox, une chaîne de télévision éphémère dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Face aux circonstances inédites provoquées par la crise sanitaire qui impose la fermeture des lieux culturels et l’annulation de la tenue des spectacles, Culturebox offrira quotidiennement au plus grand nombre, un accès direct et gratuit à la culture. La chaîne proposera de nombreux concerts, spectacles de théâtre et de danse, festivals captés ces toutes dernières années à Paris, au cœur des régions et en Outre-mer. Elle diffusera chaque semaine un spectacle inédit ; ainsi que des rendez-vous quotidiens avec les acteurs du monde de la culture.

« Après notre mobilisation au printemps dernier pour assurer la continuité pédagogique dans le contexte du confinement, France Télévisions se devait d’être aujourd’hui aux côtés du monde de la culture particulièrement affecté par la crise sanitaire. C’est un honneur et une grande fierté de voir aujourd’hui l’audiovisuel public aux côtés des artistes, des théâtres, des festivals, pour leur offrir ce qui leur manque sans doute le plus : le lien avec leurs publics » a déclaré Delphine Ernotte Cunci, Présidente de France Télévisions à l’occasion de cette annonce.

La chaîne sera accessible sur tous les écrans, comme les box et même la TNT et ce jusqu’à la réouverture de tous les lieux de culture.