Le Big Red de retour chez Red by SFR : un forfait 200 Go à prix cassé

Red by SFR lâche un forfait Big Red avec un max de data à petit prix.

Proposé jusqu’au 15 janvier, ce nouveau Big Red s’affiche à 15 euros par mois au lieu de 25 euros par mois. “Sans engagement, sans prix qui double au bout d’un an”, indique la marque low cost de l’opérateur au carré rouge. Des éléments de langage dont il vaut mieux se souvenir pour la suite, comme le soulignait l’association 60 millions de consommateurs.

Pour revenir au forfait proposé par Red by SFR, il comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 200 Go de data depuis la France métropolitaine. En roaming, on a également 15 Go utilisables depuis l’Union européenne et les DOM.

Notez enfin que Red by SFR a lancé en parallèle une offre avec smartphone iPhone 8 offert sur Showroomprive.

Relancée fin 2019, la guerre de la data apparaît donc toujours d’actualité. Reste maintenant à attendre une réplique de la concurrence. Pour 14,99 euros par mois, Bouygues Telecom propose bien moins, avec “seulement” 80 Go. Pour le même prix chez Sosh, la marque low-cost d’Orange, on a encore moins, à savoir 70 Go. Chez Free Mobile, on a une série 70 Go à 12,99 euros. Du côté de Cdiscount Mobile, on se voit proposer 100 Go pour 9,99 euros.