Canal+ lance une nouvelle chaîne digitale

Direction Bollywood avec une nouvelle déclinaison de Ciné+.

Amateur de cinéma indien, vous êtes servis ! Après Ciné+ Splendid lancée en novembre, Canal+ propose aujourd’hui une nouvelle chaîne digitale baptisée Ciné+ Bollywood.

De quoi commencer l’année 2021 en découvrant la richesse d’une industrie encore assez peu populaire dans l’hexagone, avec plus de cinquante films. Au programme, de la romance, du crime, du drame, de la positivité et des séquences musicales. Bienvenue dans le cinéma qui chante et qui danse.

Il s’agit de la 14e déclinaison de Ciné+. Avec des thématiques variées, allant du cinéma italien à un seul réalisateur, en passant par des décennies cultes pour les cinéphiles, ces chaînes proposent un large catalogue.

Ciné+ Bollywood est disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV des Freebox Mini 4K et Pop) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si cette chaîne est proposée sans surcoût, elle n’est disponible que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…).