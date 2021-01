Choc des smartphones à 219 euros proposés par Free : Samsung Galaxy A21s ou Huawei P40 Lite ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 219 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A21s et Huawei P40 Lite, tous deux proposés à 219 euros, grâce à une réduction de prix sur le second. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Huawei

Dalle IPS avec poinçon dans les deux cas, diagonale sensiblement équivalente, les deux smartphones ont pas mal de points en commun. Sauf la définition, avec du FHD+ pour le Huawei et du HD+ pour Samsung. Huawei remporte donc la manche.

Notre classement :

Huawei P40 Lite (6,4 pouces, IPS, FHD+ et poinçon) Samsung Galaxy A21s (6,5 pouces, IPS, HD+ et poinçon)

Performances en multimédia : Huawei

Processeur octa-core plus véloce et double de mémoire vive. Le Huawei P40 Lite en promet davantage en multimédia comme en multitâche. Le smartphone chinois gagne ainsi la manche.

Notre classement :

P40 Lite (processeur octa-core 2,27 GHz du chipset Kirin 810 avec 6 Go de RAM) Samsung Galaxy A21s (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Exynos 850 avec 3 Go de RAM)

La photo : Huawei (de très peu)

Côté photo, les configurations sont globalement les mêmes, avec d’ailleurs l’ajout dans les deux cas de capteurs 2 Mégapixels pour gonfler la fiche technique. Huawei promet légèrement plus en selfies, mais c’est vraiment pour déterminer un gagnant.

Notre classement :

Huawei P40 Lite (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A21s (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Samsung

Huawei propose une charge filaire plus rapide, et Samsung une batterie de meilleure capacité avec une puissance de charge moins élevée, mais de 15 Watts malgré tout. Nous aurions ainsi tendance à privilégier le Galaxy A21s qui annonce une meilleure autonomie, sans être totalement rédhibitoire pour la charge.

Notre classement :

Samsung Galaxy A21s (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Huawei P40 Lite (batterie 4 200 mAh et charge 40 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Huawei remporte deux manches si on met de côté la photo, puisque les deux propositions sont très proches. Mais le constructeur chinois en perd une non négligeable puisque son P40 Lite se retrouve privé des services de Google. Exit donc le Play Store et sa foule d’applications. Huawei ne manque d’ailleurs pas de le rappeler lors d’un achat via son site.

Samsung remporte par conséquent ce face-à-face avec d’ailleurs un atout intéressant, celui de l’autonomie, grâce à une très grosse batterie. Une tranquillité d’esprit toujours appréciable au quotidien.