Après s’être moqué d’Apple, Xiaomi ne vendra pas de chargeur avec le Mi 11

Xiaomi vient d’officialiser le Mi 11, son dernier flagship. Ce dernier sera vendu sans chargeur, mais contrairement à Apple, le fabricant chinois va laisser le choix à l’acheteur.

Belle fin d’année pour Xiaomi et l’officialisation du Mi 11 qui embarque des caractéristiques techniques plutôt attrayantes. Il intègre un Snapdragon 888, la nouvelle puce de chez Qualcomm. Il pourra offrir jusqu’à 8 ou 12 Go de RAM. Sans surprise, il est compatible avec la 5G. Ainsi qu’une batterie de 4600 mA h pouvant se recharger à une vitesse de 55W.

Côté photos et son, le Mi 11 offrira un triple module photo avec un capteur de 108 mégapixels. Un module grand-angle de 13 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. Pour l’audio, Xiaomi a fait confiance à Harman Kardon. Le Mi 11 propose un écran AMOLED de 6,8″ avec une définition QHD+ ( 3200 x 1440 pixels) avec une fréquence de 120 Hz. L’écran est renforcé avec la nouvelle technologie Victus de Gorilla Glass. Et tout ça pour un poids de seulement 200 grammes.

Pas de chargeur dans la boîte… ou presque

Rappelez-vous lors de la sortie des iPhone 12 sans chargeur, Xiaomi s’était moqué d’Apple avec un tweet expliquant qu’il n’allait rien enlever de la boite de son Mi 10T Pro. Il semblerait que Xiaomi revienne sur ses dires et emboite le pas à Apple… enfin pas complètement. Effectivement ça a été confirmé par la marque, le Mi 11 sera commercialisé sans bloc secteur. Mais Xiaomi laissera tout de même le choix aux acheteurs de commander l’appareil avec le chargeur 55W sans surcoût.

Commercialisé en Chine à partir du 1er janvier prochain, le nouveau flagship de Xiaomi devrait débarquer en Europe début janvier. Côté prix il sera vendu avec un prix de départ de 3999 yuans ce qui équivaut à plus ou moins 500€. La plus grosse configurations sera vendu a 4699 yuans soit 590€ environs.

Source : Presse Citron