Des retards de livraison pour certains abonnés Free Mobile ayant choisi l’offre avec un iPhone 8 offert

Un iPhone 8 offert qui se fait attendre

Le 14 dernier dernier, Free lançait une offre spéciale inédite sur Veepee avec un iPhone 8 64Go. Il s’agissait d’un smartphone reconditionné qui affichait un Grade A, c’est a dire le meilleur degré de qualité. Il était livré gratuitement (alors que son tarif est normalement de 349€) pour tout abonnement au forfait Free Mobile illimité proposé au tarif habituel, soit 19,99 euros par mois ou 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox.

Le choix était donné entre plusieurs modèles d’iPhone, mais il y a des retards pour l’iPhone 8

Pour la première fois, Free proposait le choix entre plusieurs modèles. Il y avait donc l’iPhone 8 mais également les 6s et 7, en différent coloris. Les conditions et tarifs étaient les mêmes quel que soit le modèle. Et comme cela était prévisible ce sont les iPhone 8 qui ont été épuisés en premier. Oui mais voilà, selon plusieurs retours d’abonnés qui ont succombé à cette offre, l’iPhone 8 offert ne leur a toujours pas été livré, 15 jours après la demande d’abonnement alors qu’il devait arriver sous 72h. Les abonnés qui ont contacté la hotline rapportent des versions différentes quant aux raisons de ces retards cet qui ne permet donc pas d’en connaitre la cause. Seul l’iPhone semble en tous cas être concerné par ce retard. C’est en tous cas la première fois que ce genre de problème nous est remonté depuis le lancement des ventes privées Free Mobile avec smartphone offert