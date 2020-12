Choc des smartphones à 179 euros proposés par Free : Xiaomi Redmi Note 9 ou Oppo A53s ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 179 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi Note 9 et Oppo A53s, tous les deux proposés à 179 euros, grâce à des baisses de prix. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Xiaomi

Les deux smartphones proposent la même diagonale et le poinçon pour le capteur photo frontal. Si le modèle Oppo profite de l’affichage en 90 Hz, il se contente de la définition HD+. Le Xiaomi se montre donc plus intéressant, car affichant la définition FHD+.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (6,53 pouces, IPS, FHD+ et poinçon) Oppo A53s (6,5 pouces, iPS, HD+, 90 Hz et poinçon)

Performance en multimédia : Xiaomi

Xiaomi embarque un chipset plus récent et laissant envisager du jeu mobile (avec évidemment des concessions en termes de réglages graphiques). Le Redmi Note 9 gagne donc cette manche.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset MediaTek Helio G85 avec 3 Go de RAM) Oppo A53s (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM)

La photo : Xiaomi

Avec un capteur photo principal plus performant et un capteur secondaire pour l’ultra grand-angle, le Xiaomi en promet davantage. Pour le reste, on parle de modules 2 Mégapixels, surtout là pour gonfler la fiche technique.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 13 Mégapixels à l’avant) Oppo A53s (13/2/2 Mégapixels au dos et 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi

Même capacité de batterie et même capacité de charge pour les deux smartphones. Xiaomi remporte la manche en fournissant un chargeur un peu plus puissant que nécessaire, ce qui peut toujours servir pour d’autres appareils.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (batterie 5 020 mAh et charge 18 Watts, mais chargeur 22,5 Watts dans la boîte) Oppo A53s (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : le Xiaomi Redmi Note 9

Au premier abord, les deux smartphones semblent se valoir : diagonale d’environ 6,5 pouces, processeur octa-core, multiples capteurs photo, batterie d’environ 5 000 mAh et charge 18 Watts. Ils se démarquent dans les détails, des détails qui permettent à Xiaomi de remporter la manche en affichant un écran mieux défini, un peu plus de performances en multimédia et une partie photo plus étoffée. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre test du Redmi Note 9.