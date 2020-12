Google vous laisse 1 mois pour choisir la manière dont seront utilisées vos informations sur ses services

Google vous donne le choix d’avoir le contrôle sur vos informations personnelles et comment elles sont partagées. La firme de Mountain View propose deux paramètres à activer ou non avant le 25 janvier prochain.

Dans un souci de respect des exigences de conformité et de contrôle sur les informations personnelles de ses utilisateurs, Google présente deux nouvelles fonctionnalités à destination de Gmail, Google Chat et Google Meet.

Le premier paramètre se nomme “Fonctionnalités intelligentes et personnalisation” pour Gmail, Chat et Meet. Ce paramètre vous permet de choisir si vos données propres a Gmail ou au service de chat et visio peuvent être utilisées pour proposer des fonctionnalités intelligentes pour chacun de ces services. Par fonctionnalités intelligentes on entend :

•Filtrage/Classification automatique des e-mails (catégories Principale/Réseaux sociaux/Promotions)

•Rédaction intelligente et Réponse suggérée dans les e-mails

•Fiches récapitulatives au-dessus des e-mails (suivi des colis, voyages, etc.)

•Extraction des détails d’un événement afin de créer une entrée d’agenda

Le second paramètre concerne le partage de données entre Gmail, Chat et Meet avec d’autres produites Google. Comme la première ayez le contrôle sur vos données et choisissez lesquelles peuvent être utilisées avec d’autres services Google. Voici la liste des fonctionnalités intelligentes qui en dépendent :

•Rappels envoyés par l’Assistant concernant vos factures à régler

•Affichage dans Maps des réservations de restaurants

•Regroupement de vos itinéraires dans Travel

•Affichage des cartes de fidélité dans Google Pay.

Pour pouvoir continuer à bénéficier de ces fonctionnalités au-delà du 25 janvier 2021, Google vous indique de vous rendre dans les paramètres Gmail et de choisir de les laisser activées. Dans le cas où ce serait déjà fait, vous n’avez rien à faire. Ces paramètres sont modifiables à tout moment dans les paramètres.

