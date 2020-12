Red by SFR supprime son forfait 5G deux jours après son lancement

Clap de fin prématuré pour le forfait 5G de Red by SFR. Son offre, lancée en même temps que celles de Free, a disparu de son site web.

La 5G chez Red n’aura duré que 2 jours. La marque low-cost de SFR a proposé mardi dernier, en même temps que Free, un nouveau forfait 5G, avec 130 Go de data en 5G, pour 25€ par mois. Cette série limitée, prévue pour durer jusqu’au 21 décembre a pris fin rapidement. Une autre offre exclusivement 4G : le “Big Red”, à 200 Go pour 15€ par mois est dorénavant proposée par l’opérateur.

L’ancienne offre de l’opérateur

Assez similaire à la formule lancée par Bouygues Telecom, le forfait était présenté sous la forme d’une promo, où l’option 5G facturée 5€ était offerte. Reste à savoir si l’opérateur proposera à nouveau une offre exploitant la nouvelle technologie mobile dans les jours à venir, où s’il changera de stratégie.

Une formule 4G alléchante certes, mais pas de 5G à l’horizon

Ainsi, avec son forfait B&You, Bouygues Telecom est dorénavant le seul opérateur à proposer une offre 5G “low-cost”, proche des tarifs appliqués par Free. Cependant, l’opérateur de Xavier Niel a une toute autre stratégie que ses concurrents : proposer la 5G sans surcoût, et avec plus de data que son offre 4G. La différence entre les offres de Free et celles de ses concurrents est flagrante, mais deux challengers doivent abattre leurs cartes. Red by SFR, qui s’est temporairement retiré de la partie et surtout Sosh. Dans l’attente d’un nouveau challenger…